В Британии открестились от скорых поставок истребителей Украине

Фото: shutterstock.com

Великобритания не намерена в краткосрочной перспективе поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon, заявил глава Министерства обороны страны Бен Уоллес телеканалу Sky News. По его словам, такие поставки потребовали бы отправки на Украину также пилотов и инженеров. Как отметил Уоллес, речь идет о сотнях специалистов.

Нам пришлось бы отправить двести человек из королевских ВВС, а мы не собираемся этого делать на данном этапе, о чем мы ясно заявляли, — заметил министр.

Глава британского Минобороны добавил, что Запад не намерен вводить в таких масштабах войска на территорию Украины.

Как прежде говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Белом доме полагают, что Украина в настоящее время не нуждается в истребителях F-16. Он также отметил отсутствие смысла в отправке Киеву танков Abrams. По словам Салливана, полностью возможность поставки истребителей на Украину не исключается, но это вопрос не ближайшей, а долгосрочной перспективы. Контакты по этому вопросу продолжаются.

Ранее издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине».