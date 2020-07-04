В Британии отказались от кокосовой продукции из-за «рабского труда обезьян»

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Несколько сетей британских супермаркетов отказались продавать кокосовую продукцию, которая была изготовлена при помощи «рабского труда обезьян».

По данным азиатского филиала международной Организации по борьбе за права животных (PETA), сети крупных супермаркетов, в числе которых Waitrose, Ocado, Co-op и Boots, убрали с полок магазинов товары, произведённые при участии пленённых в Таиланде диких обезьян.

Решение было принято после расследования PETA, в рамках которого выяснилось, что жители Таиланда отлавливают диких свинохвостых макак и на специальных фермах обучают собирать с деревьев кокосы. Чтобы не дать животным сбежать, их приковывают цепями к старым шинам или держат в маленьких клетках, почти не превышающих по размеру их тело. Им также вырывают зубы, чтобы они не кусались.

Менеджер Waitrose & Partners Джон Грегсон, отвечающий за вопросы, связанные со здоровьем и сельским хозяйством, подчеркнул, что компания поддерживает стремление организации покончить с использованием приматов в кокосовой промышленности.

В рамках нашей политики по защите животных мы обязались никогда не продавать продукты, полученные c использованием обезьяньего труда, — сообщил он.

Подобный метод сбора кокосов использовали ведущие компании-поставщики Таиланда, передаёт Telegraph.

Ранее NEWS.ru писал, что PETA обрушилась с критикой на порнографический ролик с участием гомосексуалистов. Активисты обратили внимание на несколько кадров, в которых на заднем фоне виден ползущий мимо аллигатор. По словам главы PETA Элизы Аллен, животных нельзя использовать в качестве декорации или реквизита. По её словам, они заслуживают того, чтобы избежать стресса из-за яркого света и шума.