В Британии от коронавируса скончались 69 сотрудников службы здравоохранения

Среди жертв коронавируса на территории Великобритании оказались 69 сотрудников Национальной службы здравоохранения. Об этом сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб, временно исполняющий обязанности главы правительства.
Рааб, заменяющий премьера Бориса Джонсона, пояснил, что эта цифра не включает в себя умерших работников домов престарелых, так как у властей нет официальных данных об их числе.
Специалисты британской Национальной статистической службы заявили, что количество смертей среди пациентов с COVID-19 в королевстве может оказаться выше числа, указанного в официальной статистике, писал NEWS.ru.
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