Четвёртый человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус, скончался в Великобритании.
Как
По данным Мэтта Хэнкока из палаты общин, по состоянию на утро 9 марта в Великобритании было 319 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен