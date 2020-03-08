https://static.news.ru/photo/c09b7562-621e-11ea-9aff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четвёртый человек, у которого ранее был диагностирован коронавирус, скончался в Великобритании.

Как сообщает Independent, пациенту было более 70 лет и он имел сопутствующие заболевания. Погибший проходил лечение в Королевской больнице Вулверхэмптона.

По данным Мэтта Хэнкока из палаты общин, по состоянию на утро 9 марта в Великобритании было 319 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. Всего число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.