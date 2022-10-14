В Британии осудили Макрона за раскрытие своих планов Путину Британский министр осудил Макрона за раскрытие своих планов в случае ядерного удара России

Фото: Serge Arnal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с критикой в адрес президента Франции, который заявил, что Париж не станет отвечать на тактический ядерный удар России по Украине, пишет The Daily Telegraph. Министр заявил, что французский лидер таким образом раскрыл свои планы. По словам Макрона, такого ответа не предполагает доктрина Франции.

Это заявление раскрывает карты президента Макрона, — заявил Уоллес.

О том, что Россия якобы готовится нанести тактический ядерный удар по Украине, неоднократно заявляли лидеры западных стран, включая США.

Журналист газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман на своей странице в Twitter ранее написал, что заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля об ответе на ядерный удар России по Украине вызвало недоумение в Евросоюзе. Публицист отметил, что мнение Борреля не отражает официальную позицию ЕС. Дипломат ранее пригрозил Москве «мощным» военным ответным ударом в случае применения Россией ядерного оружия на Украине.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свою очередь назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой» и объявил, что слова последнего о возможном ядерном ударе Москвы являются «паранойей». По мнению российского политика, данное высказывание евродипломата следует считать «паранойей» и объясняется оно тем, что Боррель «болеет».