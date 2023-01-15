В Британии опровергли сообщения о планах поставки Киеву вертолетов Apache В Минобороны Британии опровергли сообщения о передаче Киеву вертолетов Apache

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Британское Минобороны опровергло сообщения о планах поставки Киеву боевых вертолетов Apache, написала корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter. Ранее об этом сообщило издание Mirror, однако затем удалила статью.

Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна, — написала Хейнс.

15 января издание Mirror со ссылкой на источник в британском Минобороны заявило, что Украина получит до четырех вертолетов Apache, каждый из них может быть вооружен 16 противотанковыми снарядами Hellfire и 76 ракетами Hydra. По словам источника, украинские пилоты будут обучаться управлению вертолетами в Британии, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше.

14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По данным источников на Даунинг-стрит, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь боевых машин.