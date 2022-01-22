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Европа

В Британии опасаются отстаться без газа из-за санкций для России

The Times: Британия считает, что РФ из-за санкций ограничит поставки газа в Европу
04:29, 24 января 2022
В Британии опасаются отстаться без газа из-за санкций для России Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Россия может использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия». Если Запад введёт санкции из-за эскалации на Украине, Москва сократит поставки газа в Европу. Такого развития событий опасаются правительственные чиновники Великобритании. Об этом узнала газета The Times.

По информации издания, министры британского правительства ранее участвовали во встрече, где рассматривался вопрос о влиянии гипотетического сокращения поставок газа из России на цены в Соединённом Королевстве. В результате министров предупредили, что страна может столкнуться с рекордными ценами на газ и бензин.

По словам одного из собеседников издания, Великобритания напрямую практически не импортирует российский газ, но общие проблемы могут повлиять и на неё.

Как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьёзной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки, — сообщил источник.

Другие страны Европы, по информации издания, зависят от российских поставок гораздо сильнее. Так, около 40% общего объёма российских поставок приходятся на Германию, а Швеция и Финляндия зависят от них практически полностью. Что касается Великобритании, то она в 2020 году получила менее 3% газа из России. Таким образом, по словам собеседников Times, нынешняя ситуация связана с высокими мировыми ценами на топливо, а не с надежностью поставок.

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон сообщила, что геополитическая напряжённость является одной из причин высоких цен на газ. По её мнению, нынешний период является важным для энергетического сектора сообщества.

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