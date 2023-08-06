В Британии опасаются, что Китай шпионит через электромобили

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Высокопоставленные британские функционеры выразили опасения, что китайское правительство может использовать электромобили, произведенные в КНР, для сбора информации о британцах, пишет Telegraph. Отмечается, что в стране растет рынок китайских электромобилей из-за запрета на новые автомобили на бензине и дизеле, который начнет действовать с 2030 года.

Эксперты предполагают, что китайские электромобили в скором времени будут доминировать на рынке из-за их доступной стоимости. Правительственные источники выразили свои опасения, что технологии, интегрированные в китайские автомобили, могут служить для сбора данных о местоположении, а также аудио- и видеозаписей.

Существует также опасность по поводу возможной уязвимости этих автомобилей к дистанционному вмешательству и даже возможности их отключения извне. Один из источников в высших эшелонах власти заявил, что китайские электромобили представляют собой «продукт с высоким уровнем риска» для Великобритании.

Ранее в ФСБ сообщили, что заражению вредоносным ПО подверглись тысячи устройств Apple, в том числе зарегистрированные на посольства России. Силовики отметили, что вирус использует предусмотренные производителем программные уязвимости. Это свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с американской разведкой и опровергает декларируемую компаний политику конфиденциальности гаджетов.