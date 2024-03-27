В Британии оценили возможности своей армии в случае военного конфликта с РФ Telegraph: Великобритания продержится два месяца в случае конфликта с Россией

Фото: David Inderlied/dpa/Global Look Press

Армия Великобритании продержится всего лишь два месяца в боях с российскими силами в случае конфликта, сообщает The Telegraph со ссылкой на слова военных чиновников. Представители вооруженных сил также утверждают, что Соединенное королевство не сможет долго воевать из-за сокращения расходов и нехватки военнослужащих.

Когда бывший парламентский заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Соединенного Королевства Марк Франсуа спросил: «Британия не продержится больше двух месяцев в полномасштабной войне с Путиным, поскольку у нас нет для этого боеприпасов и запасов вооружения, это ведь правда?», заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн это подтвердил, — говорится в статье.

В то же время министр обороны страны Грант Шэппс заверил, что такого противостояния не будет, так как за Британию вступятся члены НАТО. Она никогда не окажется с РФ один на один, считает политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что западные войска окажутся в зоне боевых действий на Украине через два-три месяца. По словам политика, то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным. Орбан привел в пример власти Германии, которые раньше отказывались поставлять ВСУ смертоносное оружие, а теперь готовы отправить в Киев ракеты, способные «ударить до Москвы или далеко вглубь России».