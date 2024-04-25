В Британии оценили возможности Киева вернуть территории с новой помощью США The Economist: помощь США не поможет ВСУ вернуть подконтрольные РФ территории

Военная помощь США не поможет Вооруженным силам Украины вернуть подконтрольные России территории, пишет The Economist. Киев, отмечается в публикации, ждет продолжительная патовая ситуация на поле боя.

И хотя новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, он не даст возможность захватить какие-либо подконтрольные России территории, — считают эксперты.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Guardian заявил, что военная помощь США не остановит продвижение ВС России. Он посоветовал Западу нарастить производство вооружений, так как РФ опережает их в этом. По его словам, у США и их союзников «что-то не так» с военно-промышленным комплексом.

Тем временем экс-советник НАТО полковник Жак Бо считает, что выделяемые США Украине средства могут не дойти до адресата. По его словам, пакет финансовой помощи в первую очередь выгоден американскому ВПК и поэтому в первую очередь они будут направлены в сами Штаты. Жак Бо предположил, что, вероятно, поэтому внешняя политика Вашингтона направлена на поддержку участников конфликтов по всему миру.

Политолог Дмитрий Родионов также сомневается в том, что помощь США спасет Украину. По его словам, это только продлит агонию Киева, так как его проблема — это не недостаток оружия, а нехватка людей.