В Британии оценили вероятность конфискации активов России Эксперт по санкциям Бонд: Великобритания не сможет конфисковать активы России

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Великобритания не сможет конфисковать замороженные активы России, поскольку в мире не существует подобного прецедента, заявил Politico британский юрист и эксперт по санкциям Фрэнсис Бонд. По его словам, даже для конфискации прибыли от российских активов могут потребоваться годы или десятилетия.

Даже если будет конфискована только чистая прибыль, а не базовые активы, международные судебные процессы будут тянуться годами, если не десятилетиями, — заявил Бонд.

Он добавил, что страны, подписавшие Европейскую конвенцию по правам человека, «столкнутся с серьезными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности». Бонд добавил, что это возможно только по решению суда при доказанном факте совершения преступления.

Ранее профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах высказал мнение, что конфискация Европейским союзом замороженных российских активов и направление средств на вооружение Украины ударит по странам Блока сильнее, чем по Соединенным Штатам. Он отметил, что ЕС удерживает российских активов на сумму более €200 млрд. Это значительно превышает объем средств, хранящихся в США.

До этого сообщалось, что Китай, Саудовская Аравия и Индонезия в частном порядке призвали Евросоюз не поддерживать идею конфискации замороженных российских активов. При этом отмечалось, что данные планы в любом случае были «отложены в долгий ящик».