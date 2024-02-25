В Британии сравнили, как два года СВО отразились на России и Украине The Guardian: два года СВО почти не затронули экономику РФ в отличии от Украины

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Два года спецоперации серьезно отразились на экономике Украины, пишет газета The Guardian. Конфликт в то же время почти не оказал какого-либо влияния на Россию. Так, экономика страны сократилась лишь на 2% в 2022 году, но уже в 2023% выросла на 3%, говорится в материале.

Украина — беднейшая страна Европы — заплатила высокую экономическую цену за два года проведения СВО. В отличие от этого, Россия вышла относительно невредимой. Российская экономика действительно сократилась в 2022 году, но лишь чуть более чем на 2%, а в 2023 году она выросла на 3%, — отметили авторы.

Экономика Украины сократилась на 30% в первый год конфликт, а более семи миллионов человек оказались за чертой бедности, добавило издание. Населению РФ при этом удалось сохранить свои доходы из-за социальных пособий от государства. По словам экспертов, так произошло, потому что изначально Россия имела финансовую устойчивость в отличие от Украины.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что два года СВО отразились и на российской армии, которая значительно окрепла. По его словам, российская экономика также показала устойчивость, вопреки ожиданиям западных стран, которые надеялись, что из-за санкций она рухнет.