В Британии оценили действия российских ВКС при перехвате самолетов Sky News: ВВС Британии указали на профессионализм ВКС России при перехвате самолетов

Фото: Swedish Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские истребители при сближении с британскими военными самолетами над Черным морем действовали «в безопасной и профессиональной манере», сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя ВВС Великобритании. Так в Британии отреагировали на перехват российскими Су-27 самолета королевских ВВС RC-135W Rivet Joint и двух сопровождавших его истребителей Typhoon.

Представитель британских ВВС заявил, что самолеты 26 июня выполняли «обычную операцию в международном воздушном пространстве».

В этом районе [Черного моря] были замечены российские самолеты. Королевские ВВС, российские самолеты и их экипажи действовали в безопасной и профессиональной манере, — отметил он.

Министерство обороны России ранее сообщило, что два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два британских многоцелевых истребителя «Тайфун», которые приближались к российской границе. Ее нарушения допущено не было, самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive написал, что российский самолет Су-25 является летающим танком. По его словам, судно сопоставимо с американским штурмовиком A-10. Кроме того, журналист обратил внимание на то, что Су-25 — «проверенная в боях рабочая лошадка», которая имеет долгую историю поддержки наземных войск в конфликтах. Осборн отметил, что и A-10, и Су-25 имеют практически одинаковую дальность полета и хорошо вооружены.