В Британии объяснили, почему Запад обречен Экс-премьер Британии Трасс: Запад обречен из-за усиления левых политических сил

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Лиз Трасс

Запад обречен из-за длительного пребывания у власти «левых элит», заявила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Fox News. По ее словам, действия этих политических сил привели к проблемам с миграцией и акциям в защиту Палестины.

Я пришла к выводу, что Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми, — заявила Трасс.

Она отметила, что левые находятся на руководящих позициях в большинстве западных стран. При этом в Великобритании, по словам экс-премьера, они активно используют свое влияние для препятствования депортации нелегальных мигрантов.

Трасс подчеркнула, что распространенность левых идей в США пугает ее. В особенности это касается администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Она считает, что консерваторы должны сосредоточиться на противодействии левым политическим силам.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что нелегальная миграция в США находится на самом высоком уровне за всю историю страны. По его словам, наплыв мигрантов разрушает Америку. Он добавил, что ни руководство страны, ни сами американцы ничего не делают для решения проблемы. Карлсон пришел к выводу, что власти намеренно открывают границы.