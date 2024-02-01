В Британии объяснили, почему ПВО Украины накрыл коллапс Британский аналитик Меркурис связал коллапс ПВО ВСУ с ударами России

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Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) оказалась в полном коллапсе из-за точных и систематических ударов ВС России. Кроме того, российские военные обладают внушительным запасом ракет и других вооружений, чтобы продолжить давление, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Их хватит на много месяцев, эффект от их использования будет опустошающим для противовоздушной обороны Украины, которая уже практически вошла в стадию коллапса, — сказал он.

Эксперт также констатировал, что Россия нарастила массовое производство боеприпасов, беспилотников и бомб. Благодаря этому российские военные смогут и дальше подавлять военный потенциал ВСУ.

Как ранее сообщалось, принятые на вооружение ВСУ американские комплексы Patriot способны одновременно обнаруживать и опознавать воздушные цели противника, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Но чтобы их использование украинскими военными было эффективно, им необходимо в совершенстве знать английский инженерный язык, иначе управлять зарубежной боевой техникой будет проблематично.

Также ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ использовали для запуска 20 авиационных крылатых ракет по Крыму советские самолеты Су-24 и Су-27. Он отметил, что недавней атакой Киев проверял российскую ПВО на прочность.