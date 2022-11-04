В Британии объяснили, когда Западу придется договариваться с Россией Guardian: при усилении кризиса в ЕС и США Западу придется договариваться с Россией

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Запад будет вынужден договариваться с Москвой, когда экономическая ситуация в Европе станет еще хуже, а США столкнутся с рецессией. Дипломатия может помочь разрешить сразу несколько проблем, сообщает Guardian.

Если экономические условия в Европе станут еще хуже, а в США начнется рецессия, не будет преувеличением предположить, что призывы к урегулированию станут более ощутимыми, если это поможет снизить экономическое бремя, — поясняется в публикации.

В издании напомнили, что Германия, являющаяся крупнейшей экономикой ЕС, была вынуждена мобилизовать $200 млрд, чтобы помочь потребителям и предприятиям, страдающим от высоких цен на энергоносители. В последнем квартале уменьшился ВВП Франции и Испании. В еврозоне в октябре инфляция выросла до рекордных 10,7%, а в странах Балтии данный показатель превысил 22%.

Также в Guardian допустили вероятность обострения конфликта на Украине, что потенциально может втянуть в прямую конфронтацию Россию и НАТО.

Следовательно, следует приветствовать предложения по предотвращению этой развязки с помощью дипломатии, — считают в издании.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Конгрессе США и после промежуточных выборов сохранится «русофобский консенсус». Сейчас российским дипломатам заявляют в США, что контакты с Москвой Вашингтону не нужны. При этом в России готовы работать с США. По словам Антонова, в посольстве готовы к возобновлению контактов с США по любой линии, но упрашивать американцев никто не будет.