США уличили в попытке «свалить» ответственность за неудачи Украины на НАТО Меркурис: США хотят передать НАТО ответственность за будущие неудачи Украины

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США передают НАТО контроль над поставками оружия Украине, так как хотят избавиться от ответственности за будущие неудачи Киева, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran. По его мнению, это подается как «способ обеспечить поддержку Украины после американских выборов», победу на которых может одержать бывший президент США Дональд Трамп.

Американцы, по сути, сваливают Украину на [кандидата на должность генерального секретаря Североатлантического альянса] Марка Рютте и НАТО, — заявил эксперт.

Полномочия нынешнего генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга истекут 1 октября. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддержит кандидатуру Рютте. Он также напомнил, что недавно договорился со Столтенбергом о невмешательстве Венгрии в миссию НАТО на Украине.

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что американские власти не собираются втягиваться в конфликт на Украине. По его мнению, подписывая соглашения, не представляющие реальной ценности, Вашингтон лишь отдаляется от Киева. Карасев уверен, что США могли бы заключить другой договор, предоставляющий Украине статус ключевого военного союзника вне НАТО.