Британцы обучат ВСУ эффективнее применять дальнюю РСЗО M270

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Солдаты и офицеры ВСУ будут проходить курсы по использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 в Великобритании, говорится в распространенном заявлении Минобороны Соединенного Королевства. Ранее стало известно, что Лондон передаст Киеву комплексы M270, которые могут применяться как системы залпового огня и как комплексы для пуска тактических ракет.

Украинские войска будут обучаться применению систем в Великобритании с тем, чтобы они могли максимизировать их эффект, — сказано в заявлении.

Отмечается, что универсальные комплексы M270 способны поражать цели на расстоянии до 80 километров. Ранее в НАТО приняли решение поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь идет о РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России. По его словам, ВСУ не ведут боевых действий на территории России и не собираются её атаковать, поскольку думают только о своей территории.