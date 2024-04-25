В Британии не исключили возможности возвращения в ЕС Профессор Кертис: Британия может провести референдум о возвращении в ЕС

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Великобритания может попытаться вернуться в Евросоюз и провести референдум об этом до 2040 года, считает профессор британского Университета Стратклайда социолог Джон Кертис. По его словам, которые приводит газеты Politico, к этому времени произойдет смена поколений и доля сторонником так называемого Brexit значительно сократится.

Я бы не удивился, если бы такой референдум прошел до 2040 года, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Великобритания увеличила объем поставок нефтепродуктов из Китая, Индии и Турции, закупающих сырую нефть в России. Как пишет The Guardian, экологи обвиняют британские компании в обходе санкций, устанавливающих ограничения на импорт российской нефти.

До этого премьер-министр королевства Риши Сунак заявил, что оборонная промышленность Великобритании переводится в военный режим. По его словам, Украина будет получать военную поддержку как минимум на текущем уровне до тех пор, пока это будет необходимо.

Политолог Алексей Макаркин считает, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон мог бы сменить Риши Сунака на посту главы правительства Соединенного Королевства, но консерваторы вряд ли поддержат его кандидатуру. По его мнению, еще одним потенциальным кандидатом является Суэлла Браверман, ранее ушедшая в отставку с поста главы МВД Британии.