В Британии назвали варианты ударов США по России ядерным оружием The Sun: США способны ударить ядерным оружием по Москве, Крыму и Черноморскому флоту

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Британский таблоид The Sun описал возможный ответ США на гипотетическое применение Россией ядерного оружия. В публикации утверждается, что реакция Белого дома и НАТО предусматривает четыре возможных сценария.

Издание отмечает, что первый вариант, считающийся маловероятным, предусматривает удар по России, в том числе по Москве. По мнению экспертов, опрошенных изданием, вариант плох тем, что удар приведет к эскалации конфликта, который сразу превратится «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией».

Вторым вариантом в публикации называется удар по Вооруженным силам России, которые участвуют в спецоперации на Украине. В The Sun считают, что целями третьего и четвертого варианта значатся Крым и Черноморский флот.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание украинского президента Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара НАТО по РФ, заявила, что Запад разжигает ядерную войну. Она отметила, что марионеточный и неуравновешенный Зеленский превратился в «монстра, руками которого могут уничтожить планету».