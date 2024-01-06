В Британии назвали то, в чем Украина не может сравниться с Россией Sky News: Украина уступает России по мощности оборонной промышленности

Фото: МО Украины

Украина не может сравниться с Россией по мощности и потенциалу оборонной промышленности, отметил в статье для Sky News вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. По его мнению, даже если Киев произведет миллион беспилотников в 2024 году, то все равно не поспеет за Москвой.

Украина надеется собрать миллион беспилотников в этом году, но она не может сравниться с российской оборонной промышленностью по мощности или потенциалу, и у нее нет оружия, чтобы угрожать российской промышленной базе, — отметил Белл.

Он обратил внимание, что ВВП Украины также в несколько раз меньше российского (157 млрд фунтов стерлингов против 1,6 трлн фунтов стерлингов). Таким образом, Киев не в состоянии конкурировать с покупательской способностью Москвы, считает эксперт.

Без постоянной военной поддержки Запада Украина обречена, добавил Белл. При этом союзники, по его мнению, могут мобилизовать оборонно-промышленную базу, если захотят.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко призвал власти Украины подумать о возвращении ядерного оружия. В противном случае Украине не выжить, отметил политик. Он также отметил, что украинцы сами виноваты в том, что у страны не оказалось достаточного количества оружия к началу конфликта, поскольку распродали свои запасы боевой техники и остановили ВПК.

Украина владела ядерным оружием, пока была частью СССР. В 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому в обмен на неядерный статус страна получила гарантии безопасности от России, Великобритании и США.