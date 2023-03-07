В Британии назвали срок для восстановления после украинского конфликта Daily Mail: Британии потребуется 10 лет на восстановление истощенных Киевом запасов оружия

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Политики в Великобритании считают, что Лондону потребуется не менее десяти лет, чтобы восстановить запасы боеприпасов после украинского конфликта. Из-за помощи Киеву запасы истощились до опасно низкого уровня, сообщает Daily Mail.

Депутаты предупредили, что восстановление сокращающихся после конфликта на Украине запасов боеприпасов в Великобритании может занять не менее десяти лет, что поставит под угрозу национальную безопасность страны, — отмечается в публикации издания.

По его данным, политики призвали Минобороны Соединенного Королевства подготовить план действий, который поможет сократить время на восстановление запасов боеприпасов.

Другую проблему Британии ранее озвучил министр обороны страны Бен Уоллес. По его словам, британская военная техника на фоне конфликта на Украине устарела и остро нуждается в замене.

Ранее Бен Уоллес заявил, что Великобритания не намерена в краткосрочной перспективе поставлять Киеву истребители Eurofighter Typhoon. По его словам, такие поставки потребовали бы отправки на Украину пилотов и инженеров. Как отметил Уоллес, речь идет о сотнях специалистов.