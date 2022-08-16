В Британии назвали пугающим предупреждение Путина Западу Daily Express: Путин сделал пугающее предупреждение Западу

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Армия-2022» произнес «пугающее предупреждение», когда пообещал предоставить оружие своим союзникам, пишет Мэтью Дули в статье для издания Daily Express. Журналист напомнил, что Запад предпринимает попытки помешать Ирану и Северной корее получить современное оружие, однако Москва дала понять, что готова помочь им в этом вопросе.

Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие. Однако Путин дал понять, что Москва готова помочь этим государствам, — говорится в публикации.

Дули напомнил, что российский лидер предложил союзника приобрести различное современное вооружение: от стрелкового оружия до бронетехники, артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. При этом Владимир Путин отметил, что все вооружение уже опробовано в условиях реальных боевых действий.

По мнению журналиста, если Москва начнет поставлять или увеличивать продажу высокотехнологичного оружия враждебно настроенным по отношению к Западу странам, то это могут расценить как провокацию.

15 августа Владимир Путин на форуме «Армия-2022» заявил, что российское оружие, робототехника и боевые комплексы на десятилетия опережают западные аналоги и значительно превосходят их по тактико-техническим характеристикам. Тогда же он отметил, что во всем мире отечественные вооружения ценятся среди военных профессионалов «за надежность, качество и главное — высокую эффективность».