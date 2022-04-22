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Европа

В Британии назвали позором отказ Германии и Франции вооружать Украину

17:05, 23 апреля 2022
В Британии назвали позором отказ Германии и Франции вооружать Украину Фото: Michael Zegers/imageBROKER.com/Global Look Press
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Издание The Telegraph опубликовало материал, в котором жёстко осудило отказ Германии и Франции вооружать Украину. Авторы статьи считают такое решение позором.

Канцлер Германии Олаф Шольц проявляет позорную слабость в деле поддержки Киева,говорится в статье.

В статье также критикуется политика президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению авторов, Париж хоть и ужесточил антироссийскую риторику, но проявляет стремление сгладить конфликт, вызывающее гнев союзников, в частности, Польши.

По мнению британского издания, все европейские политики должны действовать вместе и идти в ногу со всеми участниками альянса. Журналисты уверены, что европейские лидеры не имеют права оправдываться в отклонении от курса.

Ранее издание The Telegraph обвинило Германию и Францию в поставках оружия в обход ограничений с 2014 года. По их данным, общая стоимость бомб, реактивных снарядов, ракет и пушек составила 273 миллиона евро.

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