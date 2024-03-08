В Британии назвали положение ВСУ на фронте отчаянным Эксперт Меркурис: положение украинской армии на фронте становится отчаянным

Фото: МО Украины

Положение украинской армии на фронте становится отчаянным, заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. Он отметил, что ВСУ бросили лучшие силы на линию соприкосновения, в том числе западное вооружение, которое ликвидируют российские бойцы. Меркурис добавил, что авиация ВС РФ в день совершает 100 боевых вылетов для бомбардировки позиций Вооруженных сил Украины.

Ситуация на линии соприкосновения становится настолько отчаянной, что украинцам приходится бросать все силы, чтобы защитить свои позиции, — пояснил он.

Ранее командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Павлюк сообщил о подготовке к контрнаступлению в этом году. По его словам, для этого планируется вывод частей, требующих доукомплектования и обновления. Командованию предстоит стабилизировать линию фронта и подготовить ударную группировку, констатировал военный.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что возможное новое контрнаступление ВСУ станет для них «суицидальным». По его словам, жизнь ничему не учит командование украинской армии. В итоге, как считает депутат, военная операция закончится криками и воплями: «А нас за что?»