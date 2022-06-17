В Британии назвали «поле битвы будущего» для России Обозреватель Times Браун: Арктика станет российским «полем битвы будущего»

Фото: AGAMI/M. Guyt/imago-images.de/Global Look Press

Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, желая превратить ее в «поле битвы будущего». Об этом говорит увеличение российского присутствия в регионе, заявила обозреватель Лариса Браун со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas в статье для Times.

Журналист отметила, что в документе из-за активности России в северном регионе содержится призыв к Западу «очнуться». Авторы доклада подчеркнули, что в последние годы у России появились 50 военных объектов в Арктике, а это говорит о возможном превращении региона в место геополитического соперничества.

Таянье ледников в результате глобального потепления открывает новые торговые маршруты на Крайнем Севере, что, как опасаются страны Запада, может привести к усилению соперничества, — подчеркнула Браун.

Она указала на то, что при открытии маршрута через Северный морской путь на две недели сократится время прохождения морского пути из Шанхая в Роттердам. Угрозой в докладе Civitas названо возможное принятие Россией закона, который обяжет перевозчиков обращаться к Москве за лоцманской проводкой судов.

Еще одним опасением авторы доклада назвали возможное увеличение Россией поставок в Китай, которое обеспечат колоссальные залежи полезных ископаемых в Арктике.

Ранее стало известно, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: оппоненты продолжат прилагать усилия, чтобы нанести максимальный урон российскому топливно-энергетическому комплексу и расшатать позиции РФ в Арктике. По его словам, все понимают, что, стремясь уничтожить отечественную экономику, «враги будут идти до конца».