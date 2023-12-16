В Британии назвали недавнюю кибератаку на Украине одной из самых страшных The Guardian: Украина подверглась одной из самых сильных кибератак с начала СВО

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Украина пережила одну из самых страшных кибератак с начала российской спецоперации, говорится в публикации британской газеты The Guardian. Таким образом издание прокомментировало недавний сбой в работе украинских мобильных операторов Kyivstar и Vodafone, а также приложения для интернет-банкинга Monobank.

Учитывая, что пострадали правительственные ресурсы Украины и службы экстренной помощи, этот инцидент, вероятно, является одной из самых масштабных разрушительных кибератак на украинские сети с начала российской спецоперации, — говорится в публикации.

Авторы пояснили, что в результате атаки более половины населения Украины остались без мобильной связи и выхода в Сеть. Кроме того, кибератака нарушила работу сирен воздушной тревоги, некоторых банков, банкоматов и торговых терминалов.

О сбое в работе украинских мобильных операторов, банковских приложений и систем оповещения стало известно 12 декабря. Они вышли из строя более чем на сутки. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), устранение последствий критических повреждений продолжалось до вечера 13 декабря.