Отправка Великобритании менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться «реальных» изменений на поле боя, заявил бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат. Таким образом он прокомментировал появившиеся слухи о том, что Лондон может передать ВСУ 12 танков.
Как представляется, (отправка) 12 (танков) будет иметь чисто символическое значение, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50, это может принести реальную пользу, — заявил Даннат.
Ранее сообщалось, что Великобритания впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2. Речь может идти о 10 боевых машинах.