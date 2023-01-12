В Британии назвали минимальное число танков Challenger для передачи Украине Британский генерал Даннат заявил, что отправка Лондоном менее 50 танков Киеву ничего не изменит

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Отправка Великобритании менее 50 танков Challenger Украине не поможет Киеву добиться «реальных» изменений на поле боя, заявил бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат. Таким образом он прокомментировал появившиеся слухи о том, что Лондон может передать ВСУ 12 танков.

Как представляется, (отправка) 12 (танков) будет иметь чисто символическое значение, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50, это может принести реальную пользу, — заявил Даннат.

Ранее сообщалось, что Великобритания впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву танков Challenger 2. Речь может идти о 10 боевых машинах.