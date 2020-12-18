Эксперты назвали лучшие города Европы

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Девелопер из Великобритании, специализирующийся на аренде недвижимости, исследовал европейские города и назвал лучшие населённые пункты.

Для оценки эксперты использовали несколько факторов: качество жизни, загрязнение окружающей среды, число зелёных насаждений и ожидаемая продолжительность жизни, передаёт The Express.

На перовом месте в рейтинге оказался Таллин. Исследователи отметили небольшой уровень преступности в городе и низкую стоимость жизни. При этом по количеству зелёных насаждений, детских площадок, водоёмов и лесов он значительно уступает другим населённым пунктам. В этом городе впервые в Европе жители смогли пользоваться бесплатным общественным транспортом, что позволило уменьшить уровень шума и загрязнение воздуха за счёт снижения числа личных машин.

Второе место в списке занял Бухарест, третье — Лиссабон, четвёртое — Дублин. Замыкает пятёрку лучших Прага. Также в первую десятку вошли Рейкьявик, Париж, Лондон, Хельсинки и Цюрих.

Самым зелёным городом в Европе стала французская столица, так как в нём много садов, парков, водоёмов и детских площадок. Также исследователи отметили изменение центральных городских магистралей, которые превращаются в променады, а также перекрытие для машин целых кварталов по выходным дням. На втором месте в списке зелёных городов оказался Амстердам.

Ранее Россия заняла второе место в списке развивающихся рынков с наилучшими перспективами на 2021 год. Рейтинг составлен аналитиками Bloomberg для 17 стран с развивающимися рынками, писал NEWS.ru.