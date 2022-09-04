В Шотландии назвали катастрофой возможное избрание Трасс на пост премьера Глава Шотландии Стерджен: победа Трасс в премьерской гонке станет катастрофой

Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лиз Трасс

Возможная победа главы МИД Британии Лиз Трасс в премьерской гонке станет катастрофой для Соединенного Королевства, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в интервью телеканалу Sky News. Она выразила надежду, что Трасс не станет главой британского правительства «в эти непростые времена».

Если Трасс будет руководить страной так же, как она проводила свою предвыборную кампанию, то это будет катастрофой не только для Шотландии, но и для всех остальных частей Соединенного Королевства. Давайте надеяться, что подобное не произойдет, ибо мы переживаем непростые времена, — сказала политик.

Ранее Трасс заявила, что, став премьер-министром Великобритании, будет готова отдать распоряжение о применении ядерного оружия в случае необходимости. На ее слова отреагировали в МИД России. Представитель ведомства Мария Захарова назвала Трасс человеком-загадкой мирового масштаба.

Ранее сообщалось, что администрацию США раздражает максимализм и прямолинейность главы МИД Великобритании. В Вашингтоне опасаются, что Трасс может сохранить курс на лобовое решение вопросов, если возглавит правительство Соединенного Королевства, что усилит разногласия с Лондоном.