В Британии назвали главную ошибку украинских военных Полковник Коллинз: ВСУ пытаются сочетать западную технику с советской тактикой

Фото: МО Украины

Украинские войска несут большие потери из-за того, что так и не научились правильно применять полученную от союзников технику, написал британский полковник Тим Коллинз в статье, опубликованной газетой Telegraph. По его словам, главная ошибка ВСУ состоит в попытке сочетать западную военную технику с советской тактикой.

Я думаю, что украинцы сами виноваты в своих проблемах. Применение советской тактики вместе с западным вооружением попросту не будет работать, — отметил Коллинз.

Он указал на то, что непредусмотрительность командования ВСУ приводит к большим потерям при попытках прорвать оборону ВС России. По его словам, российская артиллерия и снайперы эффективно препятствуют разминированию минных полей и уничтожают ценных специалистов и инженерную технику. По этой причине ВСУ вынуждены переходить на ночные действия и при этом сталкиваются уже с другими проблемами.

Британский полковник сделал акцент на потерях в живой силе, указав на то, что ВСУ испытывают дефицит не только профессиональных военных, но даже резервистов с военной подготовкой. По его мнению, Киеву вскоре придется призывать в армию ограниченно годных к службе людей.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Британии Патрик Сандерс заявил, что украинская армия теряет почти каждый второй беспилотник из-за ошибок операторов. По его словам, такая статистика поражает, учитывая важность дронов в рамках боевых действий.