В Британии назвали главную ошибку на Украине Daily Mail: поставки танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище

Фото: Министерство обороны РФ

Поставки современных танков на Украину могут привести Европу к печальным последствиям, написал обозреватель Питер Хитченс в материале для Daily Mail. Он отметил, что оснащение ВСУ подобным тяжелым вооружением лишь затянет конфликт.

Существует реальная вероятность того, что после этого решения большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, — заявил журналист.

По мнению Хитченса, идти на поводу у Вашингтона — не самая лучшая идея. А отправка танков — это похоже на то, как «если бы пожарные начали устраивать пожары».

Ранее офицер армии США Джефф Ламер заявил, что самая большая ошибка Вашингтона в конфликте на Украине — это поставки ЗРК Patriot. По его мнению, Киев не готов к использованию подобной сложной и высокотехнологичной военной техники. Он также подчеркнул, что даже у американских военных обучение занимает месяцы.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала вопрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить. По его словам, и США, и Германия располагают достаточным количеством танков как для собственных нужд, так и для помощи Украине.