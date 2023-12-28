В Британии назвали главное преимущество России в конфликте на Украине Telegraph: средства РЭБ являются преимуществом России перед Украиной

Фото: МО РФ

Новейшие средства радиоэлектронной борьбы, разработанные Россией, позволяют незаметно подавлять реактивные системы Запада и дроны ВСУ, сообщает британское издание The Daily Telegraph. Авторы материала назвали данное преимущество РФ критически важным в конфликте с Украиной.

Газета отмечает, что в противостоянии сторон чаша весов «постепенно склоняется в пользу Москвы», так как по всей линии фронта «теперь щитом тянется невидимая стена электромагнитных импульсов».

Сложная сеть радио-, инфракрасных и радиолокационных сигналов, направляемая в небо над полем боя, обеспечивает российским силам беспрецедентную защиту в некоторых районах, — утверждают журналисты.

По информации издания, российские средства РЭБ делают поставляемые США системы залпового огня HIMARS практически бесполезными — они чаще бьют мимо цели, а в некоторых районах промахиваются почти всегда. Еще более значительным фактором в издании называют возможность подавлять беспилотники, которые массово производит Украина.

В материале также утверждается, что наиболее эффективным российским комплексом РЭБ является «Шиповник-АЭРО». В качестве подтверждения авторы ссылаются на доклад Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны.

Ранее издание Newsweek распространило заявление экс-сотрудницы разведывательного управления Пентагона Ребекки Коффлер о том, что президент США Джо Байден подписал Украине «смертный приговор», подталкивая страну в НАТО. По ее словам, Киев ждет «еще больше смертей и разрушений» в 2024 году.