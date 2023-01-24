В Британии назвали благоприятный для Украины сценарий окончания конфликта The Telegraph: для Украины благоприятным сценарием станет заморозка конфликта

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Благоприятный сценарий для Украины заключается в заморозке конфликта и сохранении страны в ее нынешних границах — без части территорий, которые контролирует Россия, заявила колумнист британской газеты The Daily Telegraph Шерелл Джейкобс. По ее мнению, альтернативой может стать прорыв украинской линии обороны Россией.

Джейкобс считает, что неблагоприятный вариант развития конфликта возможен уже весной. И хотя элиты на Западе живут с ощущением, что победа Украины «уже не за горами», в действительности же положение на линии соприкосновения значительно менее обнадеживающее для Киева.

Колумнист обратила внимание на тот факт, что Запад не смог подорвать российскую экономику. Учитывая решимость обеих сторон, теперь можно предположить, что военное решение конфликта продлится годы, уверена Джейкобс.

Она добавила, что власти европейских стран уже сталкиваются с растущими социально-экономическими трудностями. Это обстоятельство может заставить их уделять больше внимания не Украине, а решению своих проблем, заключила обозреватель.

Ранее китайский портал Sina заявил, что Киев должен признать неизбежность своего поражения в украинском конфликте. Причиной проигрыша названа полная зависимость Украины от США и Европы. Вашингтону и Брюсселю придется «разочаровываться в себе вновь и вновь», в конце-концов они признают свой провал, уверены в Sina.