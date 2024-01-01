В Британии нашли серьезную брешь в оснащении ВСУ Telegraph: ВСУ не смогут отбивать все удары России зимой из-за дефицита ракет

Фото: МО Украины

Украинская система ПВО наступившей зимой не сможет отбивать все удары России, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на военного аналитика Джимми Раштона. По его словам, проблема возникла из-за дефицита ракет-перехватчиков.

Боеприпасы некоторых систем им придется экономить еще больше, чем в настоящий момент... Может получится так, что им придется не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков, — считает Раштон.

Ранее отставной британский полковник Ричард Кемп в статье для Telegraph выразил мнение, что отступление ВСУ из Марьинки стало еще одним ударом по международной поддержке Украины. Аналитик полагает, что дальше будет только хуже, поскольку боевые провалы ВСУ продолжат ухудшать перспективы Киева на хороший исход в конфликте с Москвой.

До этого украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что ВСУ потратили слишком много ресурсов на безуспешное контрнаступление. По его мнению, потратив много ресурсов, украинская армия не дошла «даже до Токмака».

Цаплиенко указал на то, что ВСУ из-за больших потерь приходится мобилизовывать новые ресурсы и готовить их к фронту. Журналист считает, что Запад дал Украине очень мало техники. Киев обеспечили всего лишь тремя танковыми батальонами, притом что для эффективного наступления требовалось минимум несколько бригад. Кроме того, Киев не обеспечен системами ПВО и военной авиацией, заключил журналист.