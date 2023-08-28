В Британии намерены выдавать нелегалам GPS-браслеты Times: в Британии ради экономии хотят выдавать нелегалам GPS-браслеты

Фото: Lannis Waters/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Великобритании обсуждают возможность выдачи нелегальным мигрантам GPS-браслетов, отслеживающих их перемещения, сообщает издание The Times со ссылкой на источники. По их данным, такой шаг рассматривается ради сокращения расходов на содержание беженцев в пунктах размещения.

Издание отмечает, что сейчас в Британии более 175 тысяч человек ожидают ответа от правительства на поданные ими заявления о получении убежища. Пока заявки рассматриваются, беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако помещений не хватает, подчеркивает издание.

При этом содержание нелегалов обходится налогоплательщикам Британии примерно в 4 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд) в год. Так, на размещение более 50 тысяч нелегальных мигрантов в отелях тратится около 6 млн фунтов стерлингов ($7,5 млн) в сутки.

Минусами программы с GPS-браслетами уже названа их возможная нехватка для всех нелегалов, а также ее финансовая сторона — на выполнение программы потребуются значительные вложения. Кроме того, предполагается, что подобная мера вызовет возмущение у правозащитников, а это грозит судебными исками в отношении властей.

Ранее сообщалось, что жители прихода Лангтофт в английском Линкольншире возмутились покупкой местными властями 12 домов для беженцев с Украины и из Афганистана. Они выразили протест после того, как узнали, что на приобретение недвижимости местный Совет потратил около 1,8 млн фунтов стерлингов. Местные жители считают, что приоритет перед властями имеют те из них, кто ожидает жилье от государства.