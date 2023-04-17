В Британии начали расследование против премьера Сунака Британский парламент начал расследование против премьера Сунака по вопросу его декларации

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Риши Сунак

Парламент Великобритании сообщил о начале расследования в отношении премьер-министра страны Риши Сунака, пишет The Guardian. Речь идет о декларации финансовых интересов. Расследование в отношении Риши Сунака инициировал уполномоченный британского парламента по стандартам, который традиционно занимается отслеживанием соблюдения так называемого Кодекса поведения палаты общин и реестров и пресекает нарушения его положений.

[Члены парламента] должны всегда открыто и честно заявлять о любых соответствующих интересах в ходе любого разбирательства в палате или ее комитетах, — цитирует издание параграф кодекса.

Жена Сунака Акшата Мурти тоже попала под внимание парламента, она указана в качестве акционера Koru Kids — агентства по уходу за детьми. 28 марта Сунак не упомянул об интересе супруги, говоря об изменениях в уходе за детьми.

В конце марта прокуратура Манхэттена выдвинула против экс-президента США Дональда Трампа обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Он же все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы.