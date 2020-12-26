В Британии начали испытания «штормового охотника» для борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/0ed1bad8-4816-11eb-966a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Специалисты Университетского колледжа Лондона (UCLH) начали испытания нового препарата для потенциального получения быстрого иммунитета к коронавирусу. Средство получило название Storm Chaser («штормовой охотник»).

На данный момент проходит первая фаза клинических испытаний на людях. По информации издания The Guardian, десяти добровольцам должны ввести коктейль из антител в два этапа. При этом иммунный ответ на инъекцию подобной смеси должен последовать в течение всего нескольких дней. Защищать же организм от COVID-19 такой иммунитет будет в течение периода от 6 до 12 месяцев.

Создатели препарата уверены, что в случае успешного завершения испытаний Storm Chaser может появиться в гражданском обороте уже весной. Тогда его будут назначать в качестве неотложной помощи пациентам больниц и жильцам домов престарелых, дабы не допустить вспышки коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центр имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата на основе антител для лечения коронавируса, аналогичного тому, который давали президенту США Дональду Трампу, заявил директор центра Александр Гинцбург. По оценкам учёного, результаты разработок могут появиться уже в конце 2021 года