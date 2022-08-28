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В Британии могут выставить на улицу «шокирующее» число украинских беженцев

Десятки тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья в Великобритании, пишет The Guardian. По данным издания, британское правительство получило уведомление о проблеме с переселенцами из Украины. Тем не менее, кабмин отказывается предложить новый пакет поддержки для урегулирования надвигающегося кризиса.

Шокирующие 50 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова в следующем году, правительство предупредили о проблеме, но министры отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы урегулировать надвигающийся кризис, — сказано в тексте статьи.

В издании уточнили, что программу «Дома для Украины», в рамках которой правительство Соединенного Королевства помогает переселенцам с поиском жилья для украинцев, в скором времени могут свернуть. Это может произойти из-за того, что первоначальный срок действия инициативы, рассчитанный на шесть месяцев, подходит к концу. Таким образом, беженцам попросту перестанут предоставлять новые апартаменты.

Большая часть организаций, которые занимаются данным вопросом, отметили, что отсутствие внимания со стороны местного правительства может спровоцировать колоссальный рост бездомных на территории страны.

Ранее стало известно, что четверть британских семей, подписавшихся на правительственную программу по размещению украинских беженцев, уже в августе планируют отказаться от участия в ней. Причиной называется нехватка средств на фоне роста инфляции и счетов за электричество.