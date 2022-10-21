В Британии испугались последствий инцидента с самолетом над Черным морем Депутат Поллард призвал избегать эскалации после инцидента с самолетом над Черным морем

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Британский депутат от Лейбористской партии Люк Поллард заявил, что Лондону необходимо избегать эскалации напряжения с Москвой. Так парламентарий отреагировал на запуск истребителем Су-27 ракеты вблизи самолета-разведчика военно-воздушных сил Британии, сообщает Sun.

Этот инцидент служит серьезным напоминанием о том, как важно избегать эскалации напряжения и просчетов, — подчеркнул Поллард.

Он добавил, что случившееся над Черным морем «внушает опасения». При этом депутат считает, что Лондон должен продолжать поддерживать Украину.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российский истребитель выпустил ракету вблизи британского самолета-разведчика RC-135 Rivet Joint над Черным морем. Инцидент произошел 29 сентября в международном воздушном пространстве. Уоллес добавил, что отныне британские самолеты-разведчики будут сопровождать конвои истребителей.