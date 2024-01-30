В Британии готовятся к кровавому дождю из Сахары Жителей Британии предупредили о кровавом дожде в ближайшее время

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Великобританию в скором времени накроет кровавый дождь из облаков, образовавшихся в результате сильных пылевых бурь в пустыне Сахара, сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на слова метеорологов. Как объяснили специалисты, необычное природное явление с нестандартным цветом осадков обусловлено пылевыми бурями на севере Африки.

Примечательно, что похожий дождь наблюдался в Британии в 2023 году, когда все покрылось тонким слоем пыли с красноватым оттенком. Жителям страны рекомендуется повременить с мытьем машин и готовиться делать красивые фото на рассвете и закате. Отмечается, что цвет кровавого дождя в подавляющем количестве случаев отличается от цвета крови — обычно он находится в диапазоне от оранжево-красного до коричневого.

Ранее российские синоптики рассказали о потеплении в Москве, которое продлится до 2 февраля. В столице ожидается мокрый снег и гололедица, самым теплым днем станет 1 февраля, а температура будет достигать плюс 3 градусов. Ближе к выходным ожидается небольшое похолодание и столбики термометра опустятся до отметки минус 6 градусов.