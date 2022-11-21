В Британии допустили, что переданное Киеву оружие могут получить террористы Times: ведомство Британии допустило получение террористами поставляемого Киеву оружия

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Лондон, Великобритания

Глава национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании Грэм Биггар заявил, что поставляемое Западом Украине оружие, может оказаться в руках преступников или террористов. Пока свидетельств попадания к ним оружия нет, отметил он в беседе с газетой Times.

Биггар считает, что риск есть «как и в случае любого конфликта, когда в страну поступает оружие».

В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов, — пояснил глава агентства.

Он добавил, что обсуждал такую угрозу с Киевом. По его словам, на Украине отслеживают поступающее из-за рубежа оружие.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Объем нового пакета военной помощи составляет $59,5 млн в денежном эквиваленте.