В Британии девушка скончалась из-за «передозировки» водой The Guardian: девушка в Британии скончалась из-за чрезмерного употребления воды

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Пациентка частной клиники Cygnet в британской деревне Кьюсток умерла из-за переизбытка потребленной воды, передает The Guardian. Инцидент произошел с 28-летней Лилиан Лукас еще в 2022 году, а причиной гибели стала психогенная полидипсия, которая привела к сердечному приступу, уточнили журналисты.

Девушку обнаружили в ее палате без сознания и сразу же перевели в Бристольскую королевскую больницу, где она скончалась на следующей день, говорится в статье. Лечащий врач Джеймс Макинтайр объяснил, что диагноз вызывает неконтролируемое желание пить воду.

После смерти Лукас было возбуждено дело, которое передали в суд. Родители девушки обвинили руководство клиники в ненадлежащем уходе за пациенткой.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что семнадцатилетняя девушка умерла после укола антибиотика, сделанного в квартире в Щелково. Когда дочь заболела, мать сделала ей инъекцию цефтриаксона с лидокаином, чтобы облегчить состояние, однако она стала задыхаться. Приехавшие медики констатировали клиническую смерть.

До этого из-за аллергической реакции на антибиотик в больнице Белгорода скончалась девятилетняя девочка. Ее госпитализировали с воспалением почек. После получения антибиотика в стационаре детской областной клинической больницы у девочки начались судороги и остановилось сердце.