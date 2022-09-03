В Британии больше половины заводов могут закрыться из-за энергокризиса Bloomberg: в Британии больше половины заводов могут закрыться из-за цен на электроэнергию

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В Британии около 60% заводов могут закрыться из-за резкого увеличения стоимости электроэнергии в стране, пишет Bloomberg со ссылкой на данные опроса MakeUK. Отмечается, что больше половины предприятий столкнулись со 100% увеличением счетов за электричество. Автор материала добавляет, что владельцы заводов окажутся перед сложным выбором: закрывать производство, или сокращать людей.

Резкий рост счетов за электроэнергию грозит разорением шести из десяти британских производителей, с чем столкнется следующий премьер-министр, — сказано в публикации.

В настоящее время 13% заводов в Соединенном Королевстве сократили часы работы, а 7% остановили производство на длительный период.

Генеральный секретарь Федерации социальных служб Брюсселя Селин Ньювенхейс ранее заявила, что городские поставщики ожидают, что 80% брюссельских домохозяйств будут испытывать трудности с оплатой счетов за энергию. Она добавила, что рост цен на электроэнергию оказал сильное давление на социальные службы. Эксперт отметила, что в стране растет общественное недовольство. В Бельгии стоимость мегаватт-часа достигала отметки в 700 евро.