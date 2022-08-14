В Британии более 60% консерваторов готовы проголосовать за Трасс Опрос: более 60% членов Консервативной партии Британии намерены голосовать за Лиз Трасс

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Агентство маркетинговых исследований и анализа Opinium провело опрос, согласно которому более 60% британских консерваторов готовы отдать свои голоса за главу МИД Лиз Трасс на выборах нового премьера страны.

За Трасс готовы проголосовать 61% представителей Консервативной партии, за бывшего министра финансов страны Риши Сунака — 39%. Отмечается, что опрос проводился 8–12 августа, в нём принимали участие 570 членов Консервативной партии. Статистическая погрешность не приводится.

Лиз Трасс и Риши Сунак попали в финал избирательной гонки за пост премьера страны после пятого раунда голосования членов парламента от Консервативной партии, который состоялся 20 июля. В последнем туре победителя будут выбирать все члены партии, которых на сегодня насчитывается 200 тысяч человек. Голосование будет происходить по почте, его результаты огласят 5 сентября.

Ранее читатели британской The Guardian эмоционально отреагировали на статью, посвящённую кандидату на пост премьера страны и нынешней главе МИД Лиз Трасс. В статье её назвали «грозным переговорщиком и холодным стратегом», способным «запросто» менять мнение, если оно становится невыгодным.