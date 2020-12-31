16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В Боснии восемь юношей и девушек найдены мёртвыми после новогодней ночи

18:34, 01 января 2021
Фото: Borislav Zdrinja/Global Look Press

Правоохранительные органы Боснии обнаружили тела восьми человек после празднования Нового года. По предварительным данным, молодые люди отравились газом.

Трагедия произошла на юго-западе страны в населённом пункте Посушье. Неладное заподозрили соседи. Им показалось странным, что из дома, где группа молодых людей отмечала Новый год, никто не выходит. Они постучали в дверь, а затем разбили окно. Когда вошли внутрь, то обнаружили восемь тел девушек и юношей, сообщает издание Dnevni avaz.

По предварительным данным, все погибшие — местные жители 2001 и 2002 годов рождения. Причиной их гибели могла стать утечка газа из баллона.

В деревне Орнары Урмарского района Чувашии в ночь на 1 января загорелся жилой дом, писал NEWS.ru. Жертвами пожара стали шесть человек, включая троих детей. Глава районной администрации предположил, что возгорание вызвали неполадки в электропроводке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинская и генетическая.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео