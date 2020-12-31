В Боснии восемь юношей и девушек найдены мёртвыми после новогодней ночи

Правоохранительные органы Боснии обнаружили тела восьми человек после празднования Нового года. По предварительным данным, молодые люди отравились газом.
Трагедия произошла на юго-западе страны в населённом пункте Посушье. Неладное заподозрили соседи. Им показалось странным, что из дома, где группа молодых людей отмечала Новый год, никто не выходит. Они постучали в дверь, а затем разбили окно. Когда вошли внутрь, то обнаружили восемь тел девушек и юношей,
По предварительным данным, все погибшие — местные жители 2001 и 2002 годов рождения. Причиной их гибели могла стать утечка газа из баллона.
В деревне Орнары Урмарского района Чувашии в ночь на 1 января загорелся жилой дом, писал NEWS.ru. Жертвами пожара стали шесть человек, включая троих детей. Глава районной администрации предположил, что возгорание вызвали неполадки в электропроводке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинская и генетическая.