В Боснии восемь юношей и девушек найдены мёртвыми после новогодней ночи

https://static.news.ru/photo/ce57270e-4c48-11eb-85dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Borislav Zdrinja/Global Look Press

Правоохранительные органы Боснии обнаружили тела восьми человек после празднования Нового года. По предварительным данным, молодые люди отравились газом.

Трагедия произошла на юго-западе страны в населённом пункте Посушье. Неладное заподозрили соседи. Им показалось странным, что из дома, где группа молодых людей отмечала Новый год, никто не выходит. Они постучали в дверь, а затем разбили окно. Когда вошли внутрь, то обнаружили восемь тел девушек и юношей, сообщает издание Dnevni avaz.

По предварительным данным, все погибшие — местные жители 2001 и 2002 годов рождения. Причиной их гибели могла стать утечка газа из баллона.

В деревне Орнары Урмарского района Чувашии в ночь на 1 января загорелся жилой дом, писал NEWS.ru. Жертвами пожара стали шесть человек, включая троих детей. Глава районной администрации предположил, что возгорание вызвали неполадки в электропроводке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая, медицинская и генетическая.