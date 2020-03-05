В Республике Сербской в Боснии и Герцеговине выявлен пациент, инфицированный COVID-19. Подробностей о человеке, который заразился коронавирусом, местные власти пока не сообщили.
Сейчас под наблюдением медиков в Республике Сербской находятся 144 человека. Они прибыли из регионов, где зафиксированы вспышки нового типа вируса,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер соседней с Боснией и Герцеговиной Хорватии Андрей Пленкович после появления в стране первых случаев заражения коронавирусом призвал граждан не поддаваться панике и не запасаться продуктами.
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