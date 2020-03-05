https://static.news.ru/photo/c59e21ae-5eb8-11ea-acec-fa163e074e61_660.jpg Фото: De Giglio/Fotogrammaa/Ropi/Global Look Press

В Республике Сербской в Боснии и Герцеговине выявлен пациент, инфицированный COVID-19. Подробностей о человеке, который заразился коронавирусом, местные власти пока не сообщили.

Сейчас под наблюдением медиков в Республике Сербской находятся 144 человека. Они прибыли из регионов, где зафиксированы вспышки нового типа вируса, уточняет avaz.ba. В Федерации Боснии и Герцеговины под эпидемиологический надзор помещены 259 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер соседней с Боснией и Герцеговиной Хорватии Андрей Пленкович после появления в стране первых случаев заражения коронавирусом призвал граждан не поддаваться панике и не запасаться продуктами.