В Босфоре приостановили движение из-за поломки шедшего на Украину сухогруза

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press

Движение судов в Стамбульском проливе приостановили из-за неисправности сухогруза, следовавшего на Украину, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на сообщение Главного Управления береговой охраны Турции. 107-метровое судно Briza бросило якорь в районе Кандилли на азиатском берегу пролива Босфор из-за поломки механизмов.

На место происшествия были направлены два буксира Kurtarma-5 и Kurtarma-6. Судно было пришвартовано в районе Ахыркапы.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия не считает нужным привлекать третьи страны в качестве сопровождающих суда с украинским зерном. По его словам, отслеживанием грузов уже занимаются представители стран и организаций, подписавших соглашение о вывозе зерна (Россия, Украина, Турция, ООН).

В августе сообщалось, что на выходе из Босфора в Черное море на сухогрузе Sun Unicorn под флагом Палау, который следовал в Россию, произошла механическая поломка. Судно было отбуксировано в безопасный район для выяснения причин неисправности и ремонта.