«В больших масштабах»: в ФРГ не скрывают, что готовятся к войне с Россией «Политика»: Германия не скрывает, что готовится к войне с Россией

Фото: NATO

Германия не скрывает, что готовится к оборонительной войне с Россией, пишет сербская газета «Политика». По данным издания, властям необходимо в больших масштабах вкладывать средства в боевые припасы и военную технику.

Немцы не скрывают, что готовятся к войне, якобы оборонительной, и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов и заканчивая всем остальным в больших масштабах: в транспорт и самолеты, ПВО, командные и контрольные системы и разведывательные платформы, спутники и дроны, — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что, вероятно, правительство ФРГ нарастит эскалацию конфликта, чтобы спасти украинские власти от провала, поставив дальнобойные ракеты Taurus и солдат для их обслуживания ВСУ, несмотря на слова политиков о том, что этого никогда не произойдет.

Как тогда верить немецким политикам, если их военные амбиции не только не проходят, но и со временем растут? — подчеркнул обозреватель.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка немецких дальнобойных ракет Taurus Киеву не окажет особого влияния на ход украинского конфликта. Министр также подчеркнул, что Берлин не планирует разрешать экспорт данных ракет Киеву.