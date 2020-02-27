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В вентиляционном отсеке клиники Джемелли в Риме обнаружили тело 45-летнего гражданина Румынии. Опознать пациента, госпитализированного летом 2019 года из-за цирроза печени, удалось по бирке.

Мужчина пропал из больничной палаты в августе, и найти его медицинский персонал не смог. После этого врачи внесли в карту больного данные о «добровольной выписке» из учреждения, пишет Il Messaggero.

У румына не было родственников в Италии, потому о его пропаже в полицию никто не заявлял. Теперь следователи выясняют, является ли смерть пациента несчастным случаем. По одной из версий, иностранец погиб во время попытки побега, упав с шестиметровой высоты. При этом правоохранители не исключают версию об убийстве.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ленинградской области при обходе территории воинской части контрактник нашёл мумию мужчины.